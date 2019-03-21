Видео: на Ириновском проспекте загорелась БМВ Х6

Подробности пожара уточняются.

В четверг, 21 марта, на севере Санкт-Петербурга очевидцы заметили горящий БМВ Х6. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам свидетелей, пылающую иномарку заметили у одного из домов на Ириновском проспекте. Очевидцам удалось заснять, как дорогостоящий автомобиль окутало пламя. Не повезло и хозяину рядом стоящего "Лансера", чей корпус также подвергся воздействию огня. Подробности пожара уточняются, однако предположительно возгорание случилось из-за горючей жидкости.

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Видео: Piter.TV