В петербургских школах создадут не менее 400 лабораторий за три года

На эти цели город выделит 2,5 млрд рублей.

Несколько школ в Петербурге оснастят современными лабораториями. Об этом заявила вице-губернатор города Ирина Потехина в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

В этом году 25 школ получат по 25 млн рублей на новое оборудование, еще 25 образовательных учреждений – по 10 млн рублей. На следующий год, по словам Потехиной, эту сумму увеличат два раза. То же самое произойдет в 2023 году. Всего город собирается выделить на создание лабораторий 2,5 млрд рублей.

Классы оснастят самым современным оборудованием. В школах появятся лаборатории для естественных, физико-математических и гуманитарных наук. В планах создать в школах не менее 400 таких лабораторий за три года.

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