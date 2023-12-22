В новой четверти в Петербурге начнут учиться 800 детей из Белгородской области

Школьников привезут в город на Неве уже на следующей неделе.

В новой четверти в Петербург приедут учиться 800 детей из Белгородской области. Школьников привезут в город на Неве уже на следующей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Детей будут сопровождать учителя. Места для обучения и размещения детей уже подготовлены. Как отметил губернатор Петербурга, город сделает все возможное, чтобы образовательный процесс не прерывался.

Ранее мы писали, что в пространстве VOKZAL 1853 проведут фестиваль профессий для детей.

Фото: Piter.tv