Лучшие детские сады и школы Ленобласти получили премии. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Победителем конкурса в номинации "Городская школа" в этом году стал Киришский лицей, который получил премию в размере 500 тысяч рублей. Лауреату номинации – Красноозерненской основной общеобразовательной школе Приозерского района вручили премию в размере 300 тысяч рублей.
Среди детских садов стал лучшим детсад №12 Соснового Бора, которому вручили 500 тысяч рублей. Лауреатом стал детский сад "Радуга" города Тихвин, который получил 300 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что в администрации Выборга поздравили одного из лучших школьников города.
Фото: pexels.com
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