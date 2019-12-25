Всего в области насчитывается 364 школы и 329 детских садов.

Лучшие детские сады и школы Ленобласти получили премии. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Победителем конкурса в номинации "Городская школа" в этом году стал Киришский лицей, который получил премию в размере 500 тысяч рублей. Лауреату номинации – Красноозерненской основной общеобразовательной школе Приозерского района вручили премию в размере 300 тысяч рублей.

Среди детских садов стал лучшим детсад №12 Соснового Бора, которому вручили 500 тысяч рублей. Лауреатом стал детский сад "Радуга" города Тихвин, который получил 300 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в администрации Выборга поздравили одного из лучших школьников города.

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