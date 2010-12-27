  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В петербургских школах хотят ограничить количество учеников до 25
Сегодня, 20:50
105
nadezhda_sib

В петербургских школах хотят ограничить количество учеников до 25

0 0

По словам губернатора города, власти борются с проблемой большого количества людей в классе.

В субботу, 7 декабря, Александр Беглов посетил объекты в Курортном районе, среди них - школа №450 в Зеленогорске. Во время рабочей поездки губернатор Петербурга упомянул о планах уменьшить количество людей в классах.

Власти Северной столицы хотят ограничить количество учеников в одном классе до 25. 

Во время визита в школу главе Петербурга провели экскурсию по образовательному учреждению и рассказали об особенностях работы. Отметим, что семь педагогов школы №450 стали лауреатами премий городского правительства. 

Также Беглов осмотрел котельную в Сестрорецке и проверил Курортный район на готовность к зиме. 

Фото: pixabay.com 

 

 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии