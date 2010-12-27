В петербургских школах хотят ограничить количество учеников до 25

В субботу, 7 декабря, Александр Беглов посетил объекты в Курортном районе, среди них - школа №450 в Зеленогорске. Во время рабочей поездки губернатор Петербурга упомянул о планах уменьшить количество людей в классах.
Власти Северной столицы хотят ограничить количество учеников в одном классе до 25.
Во время визита в школу главе Петербурга провели экскурсию по образовательному учреждению и рассказали об особенностях работы. Отметим, что семь педагогов школы №450 стали лауреатами премий городского правительства.
Также Беглов осмотрел котельную в Сестрорецке и проверил Курортный район на готовность к зиме.
Фото: pixabay.com
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