В петербургских школах хотят ограничить количество учеников до 25

По словам губернатора города, власти борются с проблемой большого количества людей в классе.

В субботу, 7 декабря, Александр Беглов посетил объекты в Курортном районе, среди них - школа №450 в Зеленогорске. Во время рабочей поездки губернатор Петербурга упомянул о планах уменьшить количество людей в классах.

Власти Северной столицы хотят ограничить количество учеников в одном классе до 25.

Во время визита в школу главе Петербурга провели экскурсию по образовательному учреждению и рассказали об особенностях работы. Отметим, что семь педагогов школы №450 стали лауреатами премий городского правительства.

Также Беглов осмотрел котельную в Сестрорецке и проверил Курортный район на готовность к зиме.

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