В Петербурге проверили состояние реки Новая

Мониторинг водоема был поручением губернатора.

10 сентября инспекторы по охране окружающей среды Комитета по природопользованию провели плановый осмотр реки Новая и канала Новый (Сбросной). Об этом сообщил официальный аккаунт Комитета в Instagram.

Мониторинг проводился, поскольку в июле этого года затампонировали выпуски, по которым сбрасывалась в Новую сточная вода с территории аэропорта "Пулково". Сотрудники взяли необходимые пробы воды в нескольких точках, отметили отсутствие неприятного запаха и прозрачность воды. Также они подчеркнули, что в отобранных пробах присутствуют дафнии, а это говорит о восстановлении водного объекта. Результаты исследования покажут нынешнее состояние реки после тампонажа.

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Фото: Instagram Комитета по природопользованию