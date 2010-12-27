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В Петербурге проверили состояние реки Новая
Сегодня, 11:22
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himif

В Петербурге проверили состояние реки Новая

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Мониторинг водоема был поручением губернатора.

10 сентября инспекторы по охране окружающей среды Комитета по природопользованию провели плановый осмотр реки Новая и канала Новый (Сбросной). Об этом сообщил официальный аккаунт Комитета в Instagram. 

Мониторинг проводился, поскольку в июле этого года затампонировали выпуски, по которым сбрасывалась в Новую сточная вода с территории аэропорта "Пулково". Сотрудники взяли необходимые пробы воды в нескольких точках, отметили отсутствие неприятного запаха и прозрачность воды. Также они подчеркнули, что в отобранных пробах присутствуют дафнии, а это говорит о восстановлении водного объекта. Результаты исследования покажут нынешнее состояние реки после тампонажа.

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Фото: Instagram Комитета по природопользованию

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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