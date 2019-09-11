В Роспотребнадзоре рассказали, что делать при отравлении в ресторане

В первую очередь необходимо обратиться к врачу.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что делать при отравлении в ресторане. В первую очередь необходимо обратиться к врачу. Это нужно сделать для того, чтобы получить квалифицированную помощь и собрать доказательства об отравлении. Об этом пишут РИА Новости.

Кроме того, специалисты посоветовали сохранять чек из ресторана или выписку по банковскому счету. Необходимо найти свидетелей происшествия. Далее нужно направить претензию владельцу ресторана, приложив к ней копию чека и медицинского заключения. От ресторатора можно потребовать вернуть стоимость ужина, компенсировать стоимость лечения и утраченного заработка в случае длительного больничного. Претензию необходимо направлять заказным письмом с уведомлением о вручении.

Если владелец ресторана отказывается решить проблему в добровольном порядке, следует обратиться в суд. Также потерпевший может направить жалобу в Роспотребнадзор.

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