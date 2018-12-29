В первую пятницу нового года температура в Выборге опустится до -18

Водителей, оказавшихся на дорогах Ленобласти, просят быть максимально бдительными, а также соблюдать правила безопасности.

Первая пятница нового, 2019 года в Ленобласти обещает быть холодной и снежной. Об этом жителей 47 региона предупредили в региональном главном управлении МЧС России.

В большинстве районов днем ожидается снег. До -18 опустятся столбики термометров при прояснениях, а в целом в облачную погоду в дневное время стоит ожидать 4...-9 градусов по Цельсию.

При этом на трассах Ленобласти будет сильная гололедица.

Водителей, оказавшихся на дорогах Ленобласти, просят учитывать при вождении фактор скользкой проезжей части и соблюдать правила безопасности при таких условиях, чтобы сохранить здоровье и жизнь себе и окружающим.

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Источник: nevnov.ru

Фото: pikabu.ru