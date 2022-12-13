В первом квартале этого года продажи элитных новостроек упали на 60%

Лидерами по количеству престижной недвижимости по-прежнему являются Петровский остров и Петроградская сторона, где представлено 41 и 37 % объектов соответственно.

В Петербурге элитная недвижимость за год подорожала на 30%, при этом спрос на нее упал вдвое. Средняя стоимость выросла до 73 млн рублей. Об этом 4 апреля рассказали аналитики консалтинговой компании NF Group.

С января по март 2023 года застройщики реализовали всего 38 престижных квартир. Годом ранее за этот же период продаж было на 60 % больше. Средняя площадь проданных квартир увеличилась на 36% — до 135 квадратных метров. Сейчас на продаже находится порядка 1 тыс. объектов элитного жилья общей площадью почти 131 тыс. "квадратов". Больше всего невостребованных квартир из всего объема лотов — 38 % — имеют три спальни.

Лидерами по количеству престижной недвижимости по-прежнему являются Петровский остров и Петроградская сторона, где представлено 41 и 37 % объектов соответственно.

Ранее в петербургском ЗакСе предложили использовать маткапитал для газификации жилья. На данный момент петербуржцы, имеющие недвижимость в Ленобласти, оплачивают разводку труб самостоятельно.

Фото: Piter.tv

