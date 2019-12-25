В первой половине 2021 года просрочка по ипотеке в России выросла на 17%

Причиной такой ситуации называется экспансия льготной ипотеки.

В России за первое полугодие 2021 года просрочка по ипотеке выросла на 17,2%, а по необеспеченным потребительски судам – на 9,3%. Такие данные приводит Банк России. Статистические данные регулятора проанализировал для "РИА Новости" начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Он подчеркнул, что впервые в сборнике ЦБ о показателях банковского сектора появились данные о задолженности физических лиц, в том числе по ипотеке, автокредитам. Данные приводятся на 1 июля этого года. Связывает аналитик это с угрозой, которая возникла из-за перегрева рынка ипотеки и необеспеченного потребительского кредитования

Просрочка за первое полугодие по ипотеке выросла на 17,2%, тогда как за весь 2020 год - всего на 2,5%, - отметил Осадчий.

Он считает, что быстрый рост просрочки по ипотеке связан с экспансией льготной ипотеки.

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