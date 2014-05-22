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В пермской квартире из-за взрыва электросамоката обрушилась стена

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Есть пострадавший.

В Перми в одной из квартир взорвался электросамокатю. В результате была обрушена стена, жилец квартиры тяжело пострадал. Об этом сообщает "Подъем".

Инцидент произошел вечером 13 августа. По предварительной информации, электросамокат взорвался в тот момент, когда владелец поставил его на зарядку.

Знакомая жильца квартиры рассказала, что тот "бегал в дыму и снимал видео для соцсетей". Так, он надышался угарным газом и теперь находится в реанимации. В течение двух дней мужчина был без сознания и подключен к ИВЛ.  

Ранее мы писали, что МиГ-29 столкнулся с афганским самолетом над Узбекистаном. 

Видео: ВК/Пермь 24/7

Теги: взрыв электросамоката в квартире
Категории: Происшествия, Новости России, Лента новостей,

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