МиГ-29 столкнулся с афганским самолетом над Узбекистаном

Пилоты приземлились на парашютах.

Генпрокуратура Узбекистана раскрыла детали крушения афганского самолета Embraer-314, произошедшего на территории страны.

В пресс-службе ведомства сообщили, что накануне разрешение на посадку в аэропорту Ханабад в Карши в Кашкадарьинской области запросили три военных самолета Embraer-314 ВВС Афганистана. Они были перенаправлены в аэропорт Термез в Сурхандарьинской области. Их сопровождали два военных самолета МиГ-29.

Однако в ходе наблюдения самолеты Embraer-314 и МиГ-29 столкнулись и разбились в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Пилоты этих самолетов приземлились на парашютах, — говорится в сообщении.

Пилоты были госпитализированы, они находятся в тяжелом состоянии.

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