В перестрелке сотрудников чеченских ОМОН и СОБР погибли два человека

Инцидент случился после того, как в заведение пришли двое пьяных сотрудников ОМОНа.

В перестрелке, которую устроили сотрудники чеченских ОМОН и СОБР, погибли два человека — среди них один сотрудник Росгвардии и один гражданский. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собсвтенные источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что перестрелка произошла недалеко от кафе в селе Ачхой-Мартан.

Издание Baza пишет, что инцидент случился после того, как в заведение пришли двое пьяных сотрудников ОМОНа и стали буянить. Управляющий вывел их на улицу и пытался успокоить. У него не получилось. После этого он позвонил знакомому сотруднику Росгвардии. Тот приехал со своими товарищами. Началась потасовка, переросшая в понажовщину, а после в стрельбу.

Baza сообщает, что помимо двух погибших, трое человек пострадали.

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Видео: Telegram / Chp.Grozny_95