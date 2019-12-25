В парке ретропоездов петербургского метро появился вагон 1939 года выпуска

В ноябре в электродепо "Южное" появится музей ретротехники.

Как стало известно в четверг, 6 августа, что сейчас в электродепо "Южное" готовится площадки для вагонов метрополитена, которые давно "ушли в прошлое".

Сегодня телеканал "Санкт-Петербург" смог посмотреть на экспонат, созданный в 1939 году. Именно такие вагоны перевозили первых пассажиров в ленинградском метро в 1955 году. Одной из особенностей является возможность поднимать и опускать стекла, как в машине. Этот вагон совсем недавно был отреставрирован: энтузиасты сохранили даже расцветку – снизу синий с темной полосой посередине, сверху бирюзовый.

Отмечается, что операцию по перегону состава в электродепо "Южное" проведут в начале осени. Туда же отправят немецкий вагон 20 века. Заместитель начальника электродепо "Автово" отметил, что уже восстановлено несколько вагонов.

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