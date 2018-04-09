Очевидцы рассказали о драке пенсионера и охранника в парке на Пионерской

Мужчина в униформе очень болезненно отреагировал на замечание пожилого петербуржца. болотного

9 апреля в парке около станции метро "Пионерская" петербуржцы стали свидетелями разборки между пенсионером и автомобилистами, которые по непонятым причинам решили прокатиться по пешеходной дорожке. Читательница Piter.tv рассказала, что пенсионер получил побои и несколько ударов электрошокером за замечание людям в страной форме болотного цвета.

Девушка сообщила, что пожилой человек шел с собакой, когда мимо него по парковой зоне ехала машина. Мужчина сделал людям в авто замечание по поводу того, что на пешеходной дорожке нельзя ездить на машинах.

Со слов очевидцев, человек в костюме и кепке вышел из легковушки и ударил прохожего кулаком в лицо. После он достал электрошокер и несколько раз пустил разряд по телу пенсионера. Свидетельница происходящего решила остановиться и проконтролировать ситуацию, так как переживала, что пострадавшему может стать плохо.

После того, как началась запись, неизвестный перешел на словестные угрозы, а после уехал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Ленобласти из воды достали двух утонувших рыбаков.

Видео: Piter.tv