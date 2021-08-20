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В парке Сосновка стартовал завершающий этап реконструкции освещения

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Работы продлятся до весны 2022-го года.

В парке "Сосновка" начался третий, завершающий этап реконструкции наружного освещения. Работы на территории зеленой зоны вдоль Тихорецкого и Северного проспектов ведут специалисты СПб ГБУ "Ленсвет".

Первый и второй этапы реконструкции освещения прошли в предыдущие два года. После завершения работ посетители парка смогут чувствовать себя более комфортно в зеленой зоне в темное время суток. 

До конца 2021-го года в парке установят 411 светодиодных светильников и проложат 22,8 км сетей за счет бюджета Петербурга. Благоустройство завершится весной 2022-го года. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Дворцовый мост и Большой проспект П.С. окрасятся в цвета российского флага 22 августа. 

Видео: ВКонтакте / СПб ГБУ "Ленсвет"

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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