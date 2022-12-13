В парке Победы заменят скульптуры облезших львов

В пресс-службе объяснили, что экспозиция была временной.

Ко Дню Победы скульптуры облезших львов заменят на новые. Ранее петербуржцы заметили, что у львов облезла краска. Об этом рассказали в администрации Московского района.

В пресс-службе объяснили, что экспозиция была временной. За зиму на скульптурах пострадал внешний слой покрытия композитного материала, оказались обнажены стыковочные швы. Восстановление и реставрацию провела реставрационная мастерская "На Боровой". Вся работа была проведена за счет внебюджетных средств.

Мастерская, сообщили в администрации, взяла на себя обязательство изготовить из созданной формы новые скульптуры, они будут выполнены из более стойкого материала. Их установят в парке к 9 Мая.

Ранее стало известно, что в Петербурге одобрили проект реставрации Триумфальной арки Пальмиры. Петербургские мастера помогут восстановить разрушения, которые нанесли памятнику террористы в 2015 году.

Фото: Вконтакте / Сергей Самарин