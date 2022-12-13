В парке Победы заменят скульптуры облезших львов

Ко Дню Победы скульптуры облезших львов заменят на новые. Ранее петербуржцы заметили, что у львов облезла краска. Об этом рассказали в администрации Московского района.
В пресс-службе объяснили, что экспозиция была временной. За зиму на скульптурах пострадал внешний слой покрытия композитного материала, оказались обнажены стыковочные швы. Восстановление и реставрацию провела реставрационная мастерская "На Боровой". Вся работа была проведена за счет внебюджетных средств.
Мастерская, сообщили в администрации, взяла на себя обязательство изготовить из созданной формы новые скульптуры, они будут выполнены из более стойкого материала. Их установят в парке к 9 Мая.
Ранее стало известно, что в Петербурге одобрили проект реставрации Триумфальной арки Пальмиры. Петербургские мастера помогут восстановить разрушения, которые нанесли памятнику террористы в 2015 году.
Фото: Вконтакте / Сергей Самарин
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