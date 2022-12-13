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Стало известно, что в Петербурге одобрили проект реставрации Триумфальной арки Пальмиры
Сегодня, 20:51
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Стало известно, что в Петербурге одобрили проект реставрации Триумфальной арки Пальмиры

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Петербургские мастера помогут восстановить разрушения, которые нанесли памятнику террористы в 2015 году.

Специалисты из Петербурга представили проект реставрации Триумфальной Арки Пальмиры. Работы начнутся в августе-сентябре этого года. Об этом 11 апреля рассказали в пресс-службе Смольного. 

Петербургские мастера помогут восстановить разрушения, которые нанесли памятнику террористы в 2015 году. Проект одобрили на заседании ученых советов Института истории материальной культуры РАН, Эрмитажа и Московского архитектурного института. Заседание прошло в Петербурге. 

В мае проект покажут в Дамаске, там его обсудят международные эксперты. Затем он пройдет согласование в ЮНЕСКО. По оценкам экспертов, реставрация продлится в течение трех лет.

Ранее в Петроградском районе Петербурга раздались звуки сирен 4 апреля. Проверка местных систем оповещения прошла примерно в 14:00.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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