В Петроградском районе Петербурга раздались звуки сирен 4 апреля

Проверка местных систем оповещения прошла примерно в 14:00.

Примерно в 14:00 вторника, 4 апреля, в Петроградском районе Петербурга прозвучал вой сирен. Как пояснила пресс-служба районной администрации, это оказалась плановая проверка городской системы оповещения.

В ходе мероприятия проверялась работа сирен, расположенных на Каменноостровском проспекте, Ординарной улице, на улицах Куйбышева, Профессора Попова и Рентгена".

Некоторое время горожане обсуждали звуки сирен в соцсетях.

Ранее мы сообщили о том, что реставрация усадьбы Игеля будет завершена к весне 2026 года.

Фото: ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти