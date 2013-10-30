В парке "Остров фортов" добровольцы посадили ивы и сосны в память о военных медиках

На территории парка появилось 55 саженцев ивы и сосны.

В День благоустройства города в парке "Остров фортов" волонтеры посадили саженцы деревьев в память о подвиге врачей, которые погибли в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 24 апреля.

Не забыли добровольцы и поблагодарить врачей, которые сегодня самоотверженно спасают жизни пациентов, переносящих коронавирус.

В День благоустройства в парке прошел настоящий экологический праздник. Посетители могли увидеть выставку арт-объектов из вторсырья и мусора с берегов Невы и Финского залива, поучаствовать в конкурсе по сбору батареек, отведать кушанье от полевой кухни.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Смольный назвал районы-лидеры Дня благоустройства.

Фото: pixabay