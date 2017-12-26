В параде на День военно-морского флота в Петербурге примут участие 41 корабль

В Северной столице пройдет второй парад военно-морской техники.

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о проведении второго парада в честь Дня военно-морского флота. В мероприятии примут участие 41 корабль, из которых 18 - новейшие боевые судна. В частности, гости увидят "Ураган", достроенный только в начале 2018 года.

Помимо объявленных ранее видов морской техники, на парад привлекут 25 воздушных судов и свыше 4 тысяч военнослужащих Сергей Шойгу, министр военной обороны

Спикер добавил, что в прошлом году президент России Владимир Путин принял решение об организации данного события, которое планируется сделать ежегодным. Как в 2017-ом, парад снова состоится на территории Санкт-Петербурга. Основной целью парадов является возрождение морских традиций государства, а также демонстрация силы и мощи российского флота.

