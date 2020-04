В открытом доступе появилась игра Resident Evil 3 Remake

Игру можно найти в Steam, PlayStation Store и Microsoft Store.

Увидела свет игра Resident Evil 3 Remake. Любители жанра смогут насладиться геймплеем на платформах PlayStation 4, Xbox One и персональных компьютерах.

Главная героиня Джил по сюжету борется против зомби, монстров и подразделения корпорации Umbrella, проводящей опыты над людьми. Отмечается, что история разворачивается параллельно с событиями второй части игры.

Ранее мы сообщали о том, что компания Sony на Twitter-странице платформы PlayStation объявила о переносе двух ожидаемых игр. Перенос настиг вторую часть популярной игры The Last of Us и Iron Man от Marvel, направленную на взаимодействие в виртуальной реальности.

Видео: YouTube / IGN