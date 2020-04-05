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fvbykov
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Релиз игры The Last of Us: Part 2 перенесен

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О переносе было объявлено в соцсетях.

Компания Sony на Twitter-странице платформы PlayStation объявила о переносе двух ожидаемых игр. Перенос настиг вторую часть популярной игры The Last of Us и Iron Man от Marvel, направленную на взаимодействие в виртуальной реальности. 

Новые даты выхода игр в продажу пока не названы.

Ранее мы сообщали о том, что ожидаемая игра Cyberpunk 2077 не выйдет 16 апреля 2020 года. Компания-разработчик CD Projekt RED сообщила в своем Twitter-аккаунте, что выпуск игры перенесен на 17 сентября 2020 года. 

Видео: GameNews / YouTube

Теги: last of us, sony, игры
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура,

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