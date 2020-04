Релиз игры The Last of Us: Part 2 перенесен

О переносе было объявлено в соцсетях.

Компания Sony на Twitter-странице платформы PlayStation объявила о переносе двух ожидаемых игр. Перенос настиг вторую часть популярной игры The Last of Us и Iron Man от Marvel, направленную на взаимодействие в виртуальной реальности.

Новые даты выхода игр в продажу пока не названы.

Ранее мы сообщали о том, что ожидаемая игра Cyberpunk 2077 не выйдет 16 апреля 2020 года. Компания-разработчик CD Projekt RED сообщила в своем Twitter-аккаунте, что выпуск игры перенесен на 17 сентября 2020 года.

Видео: GameNews / YouTube