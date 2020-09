Ученые пытались найти техносигнатуры среди 10 млн звезд.

В окрестностях созвездия Парусов радио еще не изобрели. Об этом сообщили ученые Кертинского университета в Австралии в публикации для журнала Publications of the Astronomical Society of Australia.

Специалисты провели поиск внеземных цивилизаций среди 10 млн звезд при помощи телескопа Murchison Widefield Array. Аппарат работает в диапазоне частот 70-300 мегагерц. Астрономов интересовали техносигнатуры (следы инопланетных технологий). Однако никаких признаков присутствия жизни обнаружено не было. Наблюдение велось в течение 17 часов.

Результаты работы говорят о том, что не существует сигналов, которые могли быть зафиксированы пределах радиодиапазона телескопа в районе созвездия. Поиск был основан на предположении, что инопланетяне могут использовать технологии, аналогичные существующим на Земле.

Астроном рассказала, как из дома наблюдать метеорный поток Лириды.

Видео: YouTube / CSIRO, CAASTRO