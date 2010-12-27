В одном из дворов Невского района столкнулись две иномарки, среди пострадавших младенец

"Младенец пострадал", сообщает очевидец.

Вечером 25 июля во дворе дома 12 на проспекте Солидарности столкнулись две иномарки. По словам очевидцев, в одной из машин был младенец, который пострал. На снимках можно видеть, что на место ДТП уже прибыла реанимация.

Вокруг происшествия столпились прохожие. На месте происшествия разбросаны салфетки с кровью.

Младенец был в автокресле. На асфальте салфетки в крови,у одной женщины все лицо было разбито, рассказывает один из очевидцев аварии.

Прохожие рассказывают, что один из водителей гнал по двору около 60 км из-за чего и сшиб другую машину.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ ВК