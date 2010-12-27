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В одном из дворов Невского района столкнулись две иномарки, среди пострадавших младенец
Сегодня, 21:02
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IRINA_CHALKINA
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В одном из дворов Невского района столкнулись две иномарки, среди пострадавших младенец

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"Младенец пострадал", сообщает очевидец.

Вечером 25 июля во дворе дома 12 на проспекте Солидарности столкнулись две иномарки. По словам очевидцев, в одной из машин был младенец, который пострал. На снимках можно видеть, что на место ДТП уже прибыла реанимация. 

Вокруг происшествия столпились прохожие. На месте происшествия  разбросаны  салфетки с кровью.

Младенец был в автокресле. На асфальте салфетки в крови,у одной женщины все лицо было разбито, рассказывает один из очевидцев аварии.

Прохожие рассказывают, что один из водителей гнал по двору около 60 км из-за чего и сшиб другую машину. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ ВК

Теги: в дтп пострадал младенец , дтп
Категории: Происшествия ДТП Новости СПб

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