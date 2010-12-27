В Петербурге впервые покажут работы "финского Репина" Альберта Эдельфельта

Выставка откроется 14 ноября.

Работы знаменитого финского живописца Альберта Эдельфельта, который по значимости для Суоми не уступает Илье Репину, впервые покажут в Петербурге. Экспозиция откроется 14 ноября и включит в себя малоизвестные картины художника. Об этом пишет "Фонтанка".

По словам директора Института Финляндии Сани Контула-Вебб, выставка "Альберт Эдельфельт и Романовы. Финский художник при русском императорском дворе" представит ту часть творчества живописца, которая мало кому известна. В экспозицию войдут работы, сделанные по заказу русского императорского двора. В частности, петербуржцы смогут увидеть портрет двух сыновей Великого князя Владимира, долгое время считавшийся утраченным.

Ранее мы писали, что в Краснодолинской сельской библиотеке открылась выставка-совет "Бабушкины заготовки".

Фото: Википедия