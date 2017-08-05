В новом клипе группы "Марсель" снялась Татьяна Бондарчук и Егор "Крид"

Три дня подряд группа Марсель снимала в Петербурге новый клип на песню "Районами-Кварталами". Канал Piter.TV побывал в съемочных павильонах и подглядел за процессом создания целой киноистории, которая развернулась в киностудии RWS.

Съемка клипа выпала на самые холодные петербуржские дни, но, несмотря на это, на съемочной площадке с раннего утра сохраняется боевой дух, и замерзать никто не успевает. Свет, камера, мотор - и все присутствующие под строки уже наизусть выученной песни вовлекаются в процесс создания нового дубля. Активное участие в происходящем принимает сам Степан Ледков вместе с женой Катей Кляйн.

Пара не только поддерживает друг друга, но и активно помогает актерам входить в свои роли, осматривает каждый снятый кадр и обговаривает с режиссером мельчайшие детали процесса. Именно в этот клип Катя и Степа погрузились с головой с самых первых минут зарождения идеи, а все потому, что песня "Районами-Кварталами им очень близка:

На самом деле клип отображает то, что мы оба думаем об этой песне, это что-то такое очень настоящее и живое. Это какая-то магия. Катя Кляйн

Смысл этой песни он больше слов. Он такой обширный. Смысл в том, что два человека вместе могут пройти все преграды и все невзгоды, пережить цунами, понимаете? Степан Ледков

Как утверждают все участники съемок, в этот раз всех вместе свела какая-то магия и случай. Степа рассказывает, что кто-то принес ему посмотреть смонтированный ролик, и он сразу спросил, кто его снимал. Так группа нашла Олега Кутузова – режиссера клипа.

Стоит отметить, что вся съемочная команда из Петербурга, не считая главной героин – в этой роли попросили сняться Тату Бондарчук, с которой тоже не обошлось без вмешательства случая:

Мы сначала искали здесь актрису, в Петербурге, чтобы найти такую девушку, которую примерно мы с Олегом себе приставили. Чтобы она была красивая, необычная, чем-то похожа на американских актрис из 80-х и 90-х. Моя жена Катя случайно наткнулась на ее портфолио в социальных сетях и сказала: "Степа, это вообще то, что нам нужно!". Тогда мы не были с ней знакомы вообще, хотя Тата Бондарчук - девушка из такой очень известной киносемьи. Стапан Ледков

Как только я выложила портфолио, в ночь того же дня мне написала Катя Кляйн и сказала, что думает, что это что-то волшебное. Мы обе почувствовали, что это какой-то космос, что как-то все совпало в один день. Тата Бондарчук

На роль главного героя взяли петербуржского актера Егора Захаваева, Митя Блинов – саксофонист группы шутит, что у них снимается собственный Егор Крид.

На съемочной команде и на актерском составе число петербуржцев, принимающих участие в клипе, не заканчивается. Группа "Марсель" выбрала 80 человек из своих фанатов для участия в съемках.

Корреспонденты Piter.TV узнали, что Петербург в этом клипе превратиться в один большой лабиринт для главных героев, в котором им предстоит друг друга найти.

На самом деле, сейчас все затягивается на 3 часа, и мы немного волнуемся, успеем ли сегодня снять первую часть. Потому что у нас запланировано целых три съемочных дня. Вообще, это наш самый дорогой клип, самый стрессовый момент. У нас не продюсеров, ни спонсоров, ни кого. И денег у нас нет, просто режиссер об этом еще не знает. группа Марсель

Моя героиня и молодой человек находят друг друга в каком-то неким постапокалиптическом мире, они спасаются от злых сил, и мне очень нравится героиня эта. Она с одной стороны девочка-девочка, а с другой – есть в ней что-то животное. Появляется в ней что-то дерзкое. Тата Бондарчук

Слава, мне не нравится слово слава. Есть слово актуальность. Нужно просто писать хорошие песни и писать их все время. Степан Ледков

Видео: Piter.TV

Дарья Молчанова, Глеб Лялин