Группа "Марсель" выпустила клип на песню "Улетим за моря"

Вживую услышать сингл можно будет на концерте группы 7 декабря в Петербурге.

Группа "Марсель" из Петербурга представила клип на песню "Улетим за моря". Видео снято на сингл из нового альбома "Дом бита".

В создании мини-фильма приняла участие команда из Екатеринбурга Red Pepper Film, ретривер Баля и 9-летний мальчик Марк-Малик. Идея клипа принадлежит резиденту Comedy Club и другу коллектива Илье Соболеву.

"Каждый из нас, взрослых ребят, и есть этот мальчик. И, наконец, у нас появилась возможность взять "рюкзак" и отправиться к мечте, как этот ребёнок, побывать в горах, снять клип. Это так здорово, на самом деле!" - поделился директор группы Митя Блинов.

Стоит отметить, что видео было снято на территории России, а именно в Ставропольском крае

Ближайший концерт группы "Марсель" в Петербурге состоится 7 декабря на КСК "Тинькофф Арена". Впервые музыканты выступят в формате 360 градусов.

Видео: MARSELBAND / Youtube