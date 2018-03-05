Группа "Марсель" выпустила клип на песню "Улетим за моря"

Группа "Марсель" из Петербурга представила клип на песню "Улетим за моря". Видео снято на сингл из нового альбома "Дом бита".
В создании мини-фильма приняла участие команда из Екатеринбурга Red Pepper Film, ретривер Баля и 9-летний мальчик Марк-Малик. Идея клипа принадлежит резиденту Comedy Club и другу коллектива Илье Соболеву.
"Каждый из нас, взрослых ребят, и есть этот мальчик. И, наконец, у нас появилась возможность взять "рюкзак" и отправиться к мечте, как этот ребёнок, побывать в горах, снять клип. Это так здорово, на самом деле!"
- поделился директор группы Митя Блинов.
Стоит отметить, что видео было снято на территории России, а именно в Ставропольском крае
Ближайший концерт группы "Марсель" в Петербурге состоится 7 декабря на КСК "Тинькофф Арена". Впервые музыканты выступят в формате 360 градусов.
Видео: MARSELBAND / Youtube
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