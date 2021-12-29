В новогодние праздники специалисты горячей линии "Водоканала" обработали почти 600 заявок

Из общего числа заявок более 200 были связаны с деятельностью предприятия.

Во вторник, 11 января, специалисты горячей линии ГУП "Водоканал" Петербурга подвели итоги работы в новогодние праздники 2022 года и поделились ими с Piter.tv.

За первые 9 дней на предприятие поступило почти 600 заявок от горожан, из которых 228 были связаны с деятельностью предприятия. За аналогичный период 2021 года количество заявок было на треть больше. В случае, если заявка не связана с компетенциями ГУП, горожан консультируют граждан, куда необходимо обратиться.

За весь прошлый год поступило 236 тыс. обращений. Большая часть из них касалась справочных запросов (более 174 тыс.), в том числе связанных с переходом абонентов на прямые договоры с "Водоканалом" (46 тыс.). Остальные обращения были связаны с работой систем водоснабжения (более 17 тыс.) и водоотведения (более 43 тыс.).

Стали известны итоги работы общественного транспорта города в новогодние праздники.

Фото: Piter.tv