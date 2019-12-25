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В ночь на 21 мая откроют сезон "Поющих мостов"
Сегодня, 20:23
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В ночь на 21 мая откроют сезон "Поющих мостов"

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Музыка будет звучать с 01:00 до 01:40 над Невой.

В ночь на 21 мая в Петербурге открывается сезон "Поющих мостов". Так, Дворцовый мост разведут пот музыку Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова и Сергея Прокофьева.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, музыка будет звучать с 01:00 до 01:40 над Невой. Каждую неделю под музыку мосту будут подниматься весь летний сезон в ночи с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

Ранее стало известно, как будут выглядеть световые проекции на Дворцовом мосту. Ранее стало известно, что Дворцовый мост украсят проекции портретов Петра Великого и Корнея Чуковского.

Фото: Петербургский дневник
 

Теги: музыка, поющие мосты, сезон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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