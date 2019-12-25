В ночь на 21 мая откроют сезон "Поющих мостов"

Музыка будет звучать с 01:00 до 01:40 над Невой.

В ночь на 21 мая в Петербурге открывается сезон "Поющих мостов". Так, Дворцовый мост разведут пот музыку Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова и Сергея Прокофьева.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, музыка будет звучать с 01:00 до 01:40 над Невой. Каждую неделю под музыку мосту будут подниматься весь летний сезон в ночи с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

Ранее стало известно, как будут выглядеть световые проекции на Дворцовом мосту. Ранее стало известно, что Дворцовый мост украсят проекции портретов Петра Великого и Корнея Чуковского.

Фото: Петербургский дневник

