В Невском районе иномарку выбросило на ж/д пути: есть пострадавшие

Пассажирку и водителя госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Утром 1 апреля в Невском районе водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на железнодорожные пути, сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла шесть утра на перекрестке Латышских стрелков и Зольной. Как рассказали в ведомстве, 26-летний петербуржец пытался на скорости повернуть, но Mitsubishi "не послушалась" и въехала в ограждение, за которым находились ж/д пути.

Как рассказали очевидцы, преграда не остановила иномарку, и она выехала прямо на рельсы. В результате ДТП травмы получил водитель и его 25-летняя пассажирка. Их госпитализировали в больницу с травмами средней тяжести.

По предварительной версии, мужчина превысил скорость перед поворотом и не смог вовремя сориентироваться. Сам он утверждает, что у авто запада педаль газа. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее Piter.tv сообщал, что на Ленинском две машины ушли под землю из-за прорыва трубы.

Фото: megapolisonline.ru