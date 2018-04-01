На Ленинском две машины ушли под землю из-за прорыва трубы

Аварийные службы ликвидировали протечку.

В ночь на 1 апреля неприятный сюрприз случился с владельцами автомобилей, которые были припаркованы в Кировском районе Санкт-Петербурга. Читатель Piter.tv рассказал, что около стоянки прорвало трубу с горячей водой.

Инцидент произошел ночью на Ленинском проспекте около БЦ "Энергия". Клубы белого пара растянулись на десятки метров. Прорыв был такой силы, что произошло обрушение почвы. В образовавшуюся яму провалилось два автомобиля.

Жители дома рассказали, что в горячей воде оказалось больше 15 машин. На место протечки оперативно прибыла аварийная бригада. Обстоятельства случившегося устанавливаются

Фото, видео: Piter.tv