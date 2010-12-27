В некоторых домах Выборга в пятницу не будет воды

В пятницу, 17 августа, в Выборге планируют заменить участок водопроводной линии. Об этом сообщает ГУП "Леноблводоканал".
Леноблводоканал планирует заменить аварийный участок транзитной водопроводной линии (Ду-100(сталь)). В связи с этим, 17 августа, с 9:00 до 17:00 будет прекрашена подача холодной воды в слудующие дома:
- пр.Победы, д.1, д.2, д.3а, д.5, д.7, д.9;
- ул.Спортивная, д.4, д.6, д.8, д.10, д.14;
- ул.Гагарина, д.8;
- ул.Рубежная, д.13.
Также, в поселке Лесогорский в четверг не будет газа.
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