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Новости Выборг
В некоторых домах Выборга в пятницу не будет воды
Сегодня, 13:41
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nastya960
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В некоторых домах Выборга в пятницу не будет воды

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Холодной воды не будет 17 августа с 9:00 до 17:00.

В пятницу, 17 августа, в Выборге планируют заменить участок водопроводной линии. Об этом сообщает ГУП "Леноблводоканал". 

Леноблводоканал планирует заменить аварийный участок  транзитной водопроводной линии (Ду-100(сталь)). В связи с этим, 17 августа, с 9:00 до 17:00 будет прекрашена подача холодной воды в слудующие дома:

- пр.Победы, д.1, д.2, д.3а, д.5, д.7, д.9;
- ул.Спортивная, д.4, д.6, д.8, д.10, д.14;
- ул.Гагарина, д.8;
- ул.Рубежная, д.13.

Также, в поселке Лесогорский в четверг не будет газа.

Фото: pixabay.com

Теги: вода , выборг
Категории: Выборг

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