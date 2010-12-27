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Новости Выборг
В поселке Лесогорский в четверг не будет газа
Сегодня, 13:29
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nastya960
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В поселке Лесогорский в четверг не будет газа

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Газоснабжение будет отключено с 08:30 до 21:00.

В четверг, 16 августа, в поселке Лесогорский Выборгского района  будут производиться ремонтные работы на ГРПШ. Об это сообщает администрация МО "Светогорское городское поселение".

Ранее сообщалось, что ремонтные работы будут проводить в среду, 15 августа, но их перенесли на один день. Поэтому завтра, с 8:30 до 21:00 будет отключено газоснабжение по следующим адресам:

·      ул.Садовая, д.17

·      ул.Труда, д.7

·      ул.Подгорная, д.2

·      ул. Труда, 1 "а"

·      ул.Лен.шоссе, д.32

·      ул.Зеленый переулок: д.1, д.4, д.5, д.6

·      ул.Садовая,д.5

·      ул.Гагарина: д.1, д.,3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.,13

·      ул. Октябрьская, д.2

Ранее губернатор Ленинградской области посетил открытие самой современной подстанции в Высоцке.

Фото: pixabay.com

Теги: выборгский район , газ , лесогорский
Категории: Выборг

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