В поселке Лесогорский в четверг не будет газа

Газоснабжение будет отключено с 08:30 до 21:00.

В четверг, 16 августа, в поселке Лесогорский Выборгского района будут производиться ремонтные работы на ГРПШ. Об это сообщает администрация МО "Светогорское городское поселение".

Ранее сообщалось, что ремонтные работы будут проводить в среду, 15 августа, но их перенесли на один день. Поэтому завтра, с 8:30 до 21:00 будет отключено газоснабжение по следующим адресам:

· ул.Садовая, д.17

· ул.Труда, д.7

· ул.Подгорная, д.2

· ул. Труда, 1 "а"

· ул.Лен.шоссе, д.32

· ул.Зеленый переулок: д.1, д.4, д.5, д.6

· ул.Садовая,д.5

· ул.Гагарина: д.1, д.,3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.,13

· ул. Октябрьская, д.2

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