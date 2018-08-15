В северной части Выборгского района чествовали жителей поселков

С приветственным словом к жителям обратились глава муниципального образования Ирина Иванова и глава администрации Евгений Цой, которые отметили, что главное достояние населенных пунктов – это люди, которые в них проживают.

Спортивной программой открылся День поселков, который состоялся в Светогорском городском поселении под названием "Большой России малый уголок". Турнир по футболу прошел в поселке Лесогорский. После чего состоялась церемония чествования жителей поселков Лосево, Правдино, Лесогорский. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

С приветственным словом к жителям обратились глава муниципального образования Ирина Иванова и глава администрации Евгений Цой, которые отметили, что главное достояние населенных пунктов – это люди, которые в них проживают.

В День рождения поселков чествовали самых активных жителей. Это – представители трудовых коллективов, члены советов ветеранов, молодежь и спортсмены. Подарки вручили молодоженам и парам, которые отметили 50 лет совместной жизни. Возле фотозоны "Новорожденный гражданин" вручали медали малышам, родившимся с августа 2020 года по август 2021 года.

Творческие коллективы Лесогорского центра досуга, Дома культуры г. Светогорска и Детско-юношеского центра творчества г. Светогорска подготовили для жителей и гостей праздничный концерт.

Также недавно в Высоцке отметили День города.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО