Губернатор Ленинградской области посетил открытие самой современной подстанции в Высоцке

Самая современная подстанция Ленинградской области открылась в одном из самых маленьких городов России. Станция стала частью строящегося завода по сжижению газа "Криогаз". После введения завода в эксплуатацию, он должен решить проблему газификации Выборгского района.

В городе Высоцк Выборгского района состоялось торжественное открытие подстанции "Криогаз". Как заверяют представители АО "ЛОЭСК", данная подстанция является самой современной в Ленинградской области. Подстанция должна стать частью одноименного завода по сжижению природного газа, который в данный момент строится в Высоцке.

Открытие посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По словам губернатора, возводимый завод позволит решить проблему газификации Выборгского района.

Вы знаете, что в Выборгском районе скальные грунты, потому мы до сих пор не смогли полностью газифицировать Выборгский район. С запуском этого завода мы уйдем от проблемы строительства трубопроводных газопроводов. Мы будем с завода "Криогаз" получать газ специальными газовозами, которые они сейчас для нас покупают. - губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Первую очередь завода по сжижению природного газа "Криогаз" планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2019 года.

ПО "Криогаз" строилась в сжатые сроки. Основной целью возведения подстанции стало электроснабжение завода по производству сжиженного природного газа "Криогаз", который в данный момент находится в стадии строительства. Кроме того, работа подстанции улучшит энергоснабжение города Высоцк. На линию от ПО "Криогаз" планируется перевести район города с населением 1000 человек.

Отличительной особенностью подстанции является полная автоматизация. Для её контроля не требуется персонал. Большинство действий можно производить удаленно, а специальные датчики моментально сообщают диспетчерам ЛОЭСК о любых неполадках.

Как мы уже сообщали ранее, к 2020 году планируется строительство линии электропередач 110 кВ от данной подстанции до подстанции "Попово-Тяговая". Линия должна будет повысить надежность электроснабжения завода "Криогаз" и города Высоцка.

Фото, видео: Piter.TV