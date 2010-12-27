В Выборгском районе Ленобласти открылась самая современная подстанция

В Высоцке Выборгского района состоялось торжественное открытие современной подстанции. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
Подстанция "Криогаз" строилась в сжатые сроки по самым современным технологиям для обеспечения электроснабжением строящегося "Терминала по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк". Также от данной подстанции будет запитана и часть Высоцка с населением около 1000 человек.
Это самый современный электросетевой объект на территории Ленинградской области, и с его вводом в эксплуатацию будет не только решен вопрос с обеспечением электроэнергией завода по производству сжиженного газа, но и значительно повысится надежность электроснабжения социальных и жилых объектов Высоцка.
Александр Дрозденко, глава региона
Первую очередь завода по сжижению природного газа "Криогаз" планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2019 года.
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Фото: пресс-служба ЛОЭСК