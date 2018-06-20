Путин запустил отгрузку первой партии СПГ на заводе в Высоцке

Это первый терминал по производству сжиженного природного газа в Балтийском регионе.

В Высоцке Ленинградской области старт первой отгрузки СПГ на заводе "Криогаз-Высоцк" дал президент России Владимир Путин. Теперь на заводе будет работать новый терминал по производству сжиженного природного газа.

Это первый терминал по производству сжиженного природного газа в Балтийском регионе. Данный проект позволит ускорить перевод транспорта на газ.

Завод "Криогаз-Высоцк" является совместным предприятием АО "Газпромбанк" и ПАО "НОВАТЭК". В инфраструктуру входит резервуар хранения СПГ (42 тысячи кубометров), отгрузочный причал. Мощность завода достигает 660 тысяч тонн в год. Вторая очередь завода должна заработать к концу 2020 года.

Видео: Piter.TV