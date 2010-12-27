Ленобласть стала участницей программы приграничного сотрудничества

Финансировать программу будет Государственная дума Российской Федерации.

Ленинградская область стала участницей программы приграничного сотрудничества "Россия - Юго-Восточная Финляндия". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Ленинградская область — приграничный регион, и мы в хорошем смысле обречены на сотрудничество с нашими соседями из Евросоюза. Александр Дрозденко, глава региона

Также в программу вошли Санкт-Петербург, Южная Карелия и Южное Саво (Финляндия). Программа поможет развить приграничные территории и развить совместные проекты. Регион в проактивном режиме ведет работу по благоустройству приграничных со странами Евросоюза территорий.

Ранее губернатор Ленобласти подписал областной закон о найденных захоронениях.

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