Ленобласть стала участницей программы приграничного сотрудничества

Ленинградская область стала участницей программы приграничного сотрудничества "Россия - Юго-Восточная Финляндия". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
Ленинградская область — приграничный регион, и мы в хорошем смысле обречены на сотрудничество с нашими соседями из Евросоюза.
Александр Дрозденко, глава региона
Также в программу вошли Санкт-Петербург, Южная Карелия и Южное Саво (Финляндия). Программа поможет развить приграничные территории и развить совместные проекты. Регион в проактивном режиме ведет работу по благоустройству приграничных со странами Евросоюза территорий.
Ранее губернатор Ленобласти подписал областной закон о найденных захоронениях.
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