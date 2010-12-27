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Губернатор Ленобласти подписал областной закон о найденных захоронениях
Сегодня, 14:56
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nastya960
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Губернатор Ленобласти подписал областной закон о найденных захоронениях

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С 1 октября будет запрещено вести любую хозяйственную деятельность до окончания изыскательско-поисковых работ.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал областной закон, который регламентирует проведение хозяйственной деятельности на месте выявленных захоронений. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

На территориях, где обнаружились захоронения со времен боев 1939-1945 гг., будет запрещено вести хозяйственную деятельность до окончания изыскательско-поисковых работ. Это поможет сохранить историческую память по отношению к павшим защитникам Родины.

Закон, который вступит в силу с 1 октября 2018 года, был принят Заксобранием Ленинградской области. На сегодняшний день в 47 регионе найдено 774 воинских захоронения, 611 из них - паспортизированы и поставлены на учет.

Сегодня под Выборгом торжественно захоронили 48 бойцов, погибших в советско-финской войне.

Фото: pixabay.com

Теги: великая отечественная война , вов , захоронения , ленобласть
Категории: Лента новостей

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