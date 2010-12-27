В Высоцке Выборгского района откроют подстанцию "Криогаз"

ПС "Криогаз" - самая современная подстанция Ленинградской области.

Завтра, 31 июля, состоится торжественное открытие ПС 110/10 кВ "Криогаз" в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ЛОЭСК.

На открытие приедут губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, члены областного Правительства, глава Выборгского района, руководство АО "ЛОЭСК", ООО "Энергоконтроль" и ЗАО "Криогаз".

Подстанция "Криогаз" строилась в сжатые сроки по самым современным технологиям для обеспечения электроснабжения строящегося завода по производству сжиженного природного газа "Криогаз" в г. Высоцке. Также от данной подстанции будет запитана и часть Высоцка с населением около 1000 человек.

К 2020 году АО "ЛОЭСК" запланировано строительство линии электропередач 110 кВ от ПС "Криогаз" до ПС "Попово-Тяговая", что повысит надежность электроснабжения завода "Криогаз" и Высоцка.

Недавно ЛОЭСК подключила к электроснабжению поликлинику и два детских сада.

Фото: пресс-служба ЛОЭСК