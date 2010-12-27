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В недрах Солнечной системы ученые нашли двойник Земли
Сегодня, 11:29
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polinakravchenko
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В недрах Солнечной системы ученые нашли двойник Земли

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Ученые нашли неизведанную планету, которая с аналогичными характеристиками Земли.

 Новая планета расположена в шестнадцати световых годах от планеты Земля.

В настоящие время исследователей, пока не могут дать четких данных об «новой» планет Земля.

Информацию сообщили ученые из Техасского университета. В интервале среди двумя уже ранее известными планетами почти астрономы нашли еще одну. Ее путь пролегает в 0,25-2 а.е. от красного карлика, а параметры массы аналогично Земле. Возможно предполагать, то что данная незнакомая планета по своим габаритам является верным двойником Земли.

Ранее западные СМИ сообщили сенсационную новость, что астрономы совершили открытие в области космоса, заметив семь планет, на которых могла бы существовать жизнь, к сожалению эти планеты располагаются на расстоянии в 40 световых лет.

Теги: космос
Категории: Мировые новости Лента новостей

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