В недрах Солнечной системы ученые нашли двойник Земли

Ученые нашли неизведанную планету, которая с аналогичными характеристиками Земли.

Новая планета расположена в шестнадцати световых годах от планеты Земля.

В настоящие время исследователей, пока не могут дать четких данных об «новой» планет Земля.

Информацию сообщили ученые из Техасского университета. В интервале среди двумя уже ранее известными планетами почти астрономы нашли еще одну. Ее путь пролегает в 0,25-2 а.е. от красного карлика, а параметры массы аналогично Земле. Возможно предполагать, то что данная незнакомая планета по своим габаритам является верным двойником Земли.

Ранее западные СМИ сообщили сенсационную новость, что астрономы совершили открытие в области космоса, заметив семь планет, на которых могла бы существовать жизнь, к сожалению эти планеты располагаются на расстоянии в 40 световых лет.