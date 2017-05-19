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В небе Петербурга тренировались молодые летчики
Сегодня, 9:15
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IRINA_CHALKINA

В небе Петербурга тренировались молодые летчики

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В их обучении помогали специальные тренажеры.

В четверг, 27 августа, стало известно о том, что петербургские летчики прошли обучение в небе над Северной столице. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Отмечается, что летчиком в обучении помогали специальные тренажеры. После этих учений пилоты приступили к полётам под  опытных инструкторов.

Известно, что на тренировке они отрабатывали взлёт, полёта по заданному маршруту, и посадку. 

Ранее мы сообщали о том, что в четверг из Пулково вылетят все запланированные рейсы.

Фото:pixabay

Теги: петербургские летчики, учения петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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