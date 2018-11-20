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Начало рабочей недели будет в Петербурге снежным и теплым
Сегодня, 9:12
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Alena_Zinovieva

Начало рабочей недели будет в Петербурге снежным и теплым

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4 февраля столбик термометра поднимется до плюс одного градуса.

В понедельник, 4 февраля, в Петербурге ожидается сильный мокрый снег и потепление. Об этом рассказали специалисты городского Гидрометцентра.

В этот день столбик термометра поднимется до плюс одного градуса. Ветер будет дуть с запада, вечером – с северо-запада со скоростью до 5-6 м/с. Атмосферное давление в течение суток почти не изменится.

Из-за потепления и мокрого снега на дорогах Петербурга и Ленобласти ожидается гололедица и снежный накат. Автомобилистов просят быть внимательными и осторожными.

Ранее мы писали, что на Верности снегоуборочный трактор застрял в сугробе на час.

Фото: pixabay.com

Теги: погода спб 4 февраля
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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