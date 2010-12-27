В начале декабря в Петербурге пройдет Северо-Западный экономический форум

Северо-Западный экономический форум пойдет в Северной столице 5 декабря. На нем ожидают представителей крупных компаний и чиновников разных уровней.

Северо-Западный экономический форум традиционно станет значимой площадка живого общения представителей бизнеса Северо-Запада и государственной власти. Ожидается участие крупных российских и зарубежных компаний, представителей администрации президента, правительства Петербурга и Ленобалсти, Минпромторга и Торгово-Промышленной Палаты Петербурга.

Организаторы подчеркивают, что Форум проводится для практического решения существующих проблем крупного и малого бизнеса. Предприниматели на СЗЭФ могут получить коммерческую и некоммерческую поддержку, наладить контакты в кулуарах, обсудить ключевые вопросы своей отрасли и заключить контракты.

Среди главных выступающих на форуме будут главы Минфина Антон Силуанов и Минпромторга Денис Мантуров, зампред экономического совета Алексей Кудрин, председатель совета директоров "Тинькофф Банка" Олег Тиньков и многие другие.

Северо-Западный экономический форум ежегодно проходит в декабре. В 2016 году он собрал 11 субъектов СЗФО, более 500 директоров и владельцев крупных предприятий разных сфер, представителей малого и среднего бизнеса.