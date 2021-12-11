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В музее железных дорог открылась выставка к 200-летию Николая Некрасова
Сегодня, 17:45
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В музее железных дорог открылась выставка к 200-летию Николая Некрасова

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Она продлится до 30 марта 2022 года.

В Музее железных дорог России создали выставку, посвященную 200-летию со дня рождения писателя и журналиста Николая Некрасова. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Известно, что в проекте принял участие Пушкинский дом. Экспозицию открыли внутри вагона третьего класса пригородного сообщения. Здесь представлены подлинные вещи из коллекции Института русской литературы. Второй локацией выставки стала точка рядом с поворотным кругом в новом корпусе музея. Здесь посетители смогут увидеть планшетную выставку, которая рассказывает об истории Николаевской дороги. 

Кроме того, жителям Петербурга и гостям города предоставят возможность увидеть журнал общественно-политический "Современник", в котором работал журналист и писатель. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Академии художеств имени Репина открылась выставка эскизов памятника Николаю Гумилеву.

Фото: ВКонтакте, Музей железных дорог России

Теги: выставка, музей железных дорог, николай некрасов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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