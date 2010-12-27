В многофункциональных центрах Ленобласти можно оформить документы для поездок в регионе и за рубеж

Для этого гражданам необходимо обратиться в центры госуслуг с внутренним паспортом, сдать заранее заполненное заявление, старый загранпаспорт (при наличии) и военный билет (для мужчин).

Через МФЦ можно оформить загранпаспорт старого или нового образца. Для этого гражданам необходимо обратиться в центры госуслуг с внутренним паспортом, сдать заранее заполненное заявление, старый загранпаспорт (при наличии) и военный билет (для мужчин).

Также потребуется оплатить госпошлину в размере 2000 рублей для паспорта на 5 лет и 5000 рублей для биометрического. Получить загранпаспорт старого образца можно во всех центрах "Мои Документы". Паспорт с биометрией выдается в МФЦ во Всеволожске, Сосновом бору, Выборге, Тихвине и Киришах только по предварительной записи по тел. 8-800-500-00-47.

Для путешествий по Ленинградской области можно оформить право на льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения за 10 рабочих дней. Воспользоваться льготой могут пенсионеры и люди предпенсионного возраста, ветераны труда и ветераны военных действий, труженики тыла и реабилитированные. Купить билеты со скидкой можно круглый год в кассе вокзала.

Бесплатно ездить в общественном автомобильном транспорте и автобусах пригородного сообщения области по единому социальному проездному билету могут школьники из многодетных семей. Документ выдается 1 раз в год на 12 месяцев. Проездной предоставляется, если доход семьи не превышает сумму в 22 253 рублей на человека (70% от среднего дохода по региону).

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области