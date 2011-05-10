Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал сигарету и закурил.

В метро Москвы задержали мужчину, который на просьбу потушить сигарету размахивал кухонным ножом. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, инцидент произошел на платформе станции метро "Савеловская". Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал сигарету и закурил. В ответ на замечания двух граждан он вытащил нож и стал им размахивать. Те, воспользовавшись моментов, сбили злоумышленника с ног и выбили опасный предмет из его руки.

Полицейские задержали злоумышленника и изъяли нож. Для дальнейшего разбирательства подозреваемый в угрозе убийством был доставлен в отдел внутренних дел. Возбужденого уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали мужчину за незаконное хранение кокаина в домашнем сейфе.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА