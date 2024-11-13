В Подмосковье задержали мужчину за незаконное хранение кокаина в домашнем сейфе. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".
По данным следствия, в ходе осмотра дома в Раменском, который арендовал задержанный, полицейские изъяли сверток с кокаином весом свыше 1 кг, а также 17 брикетов с растительной массой. При разбирательстве мужчина отказался давать стражам правопорядка пояснения о том, где он приобрел запрещенные вещества. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Якутии задержаны подозреваемые в многомиллионном мошенничестве.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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