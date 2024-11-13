При разбирательстве мужчина отказался давать стражам правопорядка пояснения о том, где он приобрел запрещенные вещества.

В Подмосковье задержали мужчину за незаконное хранение кокаина в домашнем сейфе. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, в ходе осмотра дома в Раменском, который арендовал задержанный, полицейские изъяли сверток с кокаином весом свыше 1 кг, а также 17 брикетов с растительной массой. При разбирательстве мужчина отказался давать стражам правопорядка пояснения о том, где он приобрел запрещенные вещества. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Якутии задержаны подозреваемые в многомиллионном мошенничестве.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА