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В Подмосковье задержали мужчину за незаконное хранение кокаина в домашнем сейфе

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При разбирательстве мужчина отказался давать стражам правопорядка пояснения о том, где он приобрел запрещенные вещества.

В Подмосковье задержали мужчину за незаконное хранение кокаина в домашнем сейфе. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, в ходе осмотра дома в Раменском, который арендовал задержанный, полицейские изъяли сверток с кокаином весом свыше 1 кг, а также 17 брикетов с растительной массой. При разбирательстве мужчина отказался давать стражам правопорядка пояснения о том, где он приобрел запрещенные вещества. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Якутии задержаны подозреваемые в многомиллионном мошенничестве.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: подмосковье, полиция, сейф, хранение наркотиков
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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