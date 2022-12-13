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В месяц на Обуховском заводе будут производить 2-3 тыс. беспилотников
Сегодня, 18:24
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В месяц на Обуховском заводе будут производить 2-3 тыс. беспилотников

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Они способны разогнаться до 120 километров в час. 

С 1 июля Обуховский завод будет производить по 2-3 тыс. беспилотников в месяц. Об этом рассказал 15 мая заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей", генеральный директор предприятия Михаил Подвязников.

Большинство беспилотников, которые уже выпустили, направили на испытания в воинские части. Они способны разогнаться до 120 километров в час. 

Ранее СК показал приостановку работ на намыве Васильевского острова. На данный момент на территории нет строителей, а спецтехника выстроена вдоль дороги.

Фото: Phxere

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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