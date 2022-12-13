В месяц на Обуховском заводе будут производить 2-3 тыс. беспилотников

Они способны разогнаться до 120 километров в час.

С 1 июля Обуховский завод будет производить по 2-3 тыс. беспилотников в месяц. Об этом рассказал 15 мая заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей", генеральный директор предприятия Михаил Подвязников.

Большинство беспилотников, которые уже выпустили, направили на испытания в воинские части. Они способны разогнаться до 120 километров в час.

Ранее СК показал приостановку работ на намыве Васильевского острова. На данный момент на территории нет строителей, а спецтехника выстроена вдоль дороги.

Фото: Phxere